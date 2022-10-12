Якутянка перевела мошеннику миллионы, а он стал над ней издеваться…

Учительница стала жертвой обмана и издевательств со стороны мошенников, которым перевела 2 млн рублей

На днях в полицию города Якутска обратилась 52-летняя учительница и сообщила о том, что перевела телефонным мошенникам 2 миллиона рублей. Женщина рассказала, что ей поступил звонок от автоответчика с сообщением о том, что с её банковского счета осуществляется незаконный перевод заграницу. Через минуту к ней позвонил сотрудник якобы Сбербанка. Представившись Блиновым Евгением Викторовичем, он сообщил, что в отношении ее банковского счета осуществляются незаконные мошеннические действия, и необходимо все денежные средства перевести на «безопасные счета». Испугавшись, учительница сообщила неизвестному, что на её банковском счету находится крупная сумма денежных средств, которая была получена по программе «Земский учитель». В результате, в течение двух недель потерпевшая под четким руководством аферистов, перевела на продиктованные ими счета все свои денежные средства – порядка 2 миллионов рублей. Только когда звонивший сам сообщил, что он не является сотрудником банка и начал издеваться над женщиной, она поняла, что ее обманули.

Уважаемые якутяне, ни в коем случае не переводите деньги, следуя инструкциям незнакомцев по телефону. Помните, что просьба перевести денежные средства на специальный или безопасный счет – это уловки мошенников!