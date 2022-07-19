19.07.2022
17:42
762
Происшествия
Якутянка перепутала газ и тормоз и насмерть задавила работника автосервиса
48- летняя женщина на Toyota Rush перепутала газ с тормозом и насмерть задавила работника автосервиса в Якутске — сообщает телеграм-канал КРИМЯКУТИЯ по материалам Михаил ГОРОХОВА, YAKUTIA.KP.RU.
ЧП произошло в апреле прошлого года и вызвало большой общественный резонанс. Суд посчитал ее виновной по статье причинение смерти по неосторожности и обязал выплатить семье погибшего более 900к рублей компенсации. При этом неизвестно присудили ее к реальному сроку или нет. В УФССП сообщили что на данный момент автоледи рассчиталась с семьей погибшего полностью. С ее карты ежемесячно списывались деньги.
Фото: Из соцсетей
Источник: https://t.me/crimyakutiaru
#резонанс#республика саха (якутия)#Якутия#Якутянка перепутала газ и тормоз и насмерть задавила работника автосервиса
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