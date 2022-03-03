Якутянка ответит за попытку подкупить присяжных!

Прокуратура г. Мирного утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы города. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 294 УК РФ (вмешательство в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия).

Согласно материалам уголовного дела, обвиняемая, в целях оказания содействия своему знакомому, при рассмотрении в его отношении уголовного дела с участием присяжных, предложила старшине заседателей принять за вознаграждение решение о его невиновности. При этом мужчина обвинялся в совершении особо тяжкого преступления – в покушении на убийство в составе группы лиц.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокуратурой в Мирнинский районный суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело расследовано Мирнинским РОСП УФССП России по Республике Саха (Якутия).

Обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.