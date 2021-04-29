Якутянка ответит за мошенничество с материнским капиталом

Прокуратура Нюрбинского района Якутии провела проверку соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних.

Установлено, что местная жительница в целях незаконного получения средств материнского капитала подделала акт освидетельствования о проведении основных работ по строительству частного жилого дома. На основании данного поддельного документа, представленного в пенсионный орган, ею получены денежные средства, выделяемые государством в рамках поддержки семей с детьми в размере около 218 тыс. рублей, которые она использовала по собственному усмотрению, не направив их на улучшение жилищных условий своих детей.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.159.2 УК РФ (мошенничество, при получении выплат).