29.04.2021
12:00
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Происшествия

Якутянка ответит за мошенничество с материнским капиталом

Прокуратура Нюрбинского района Якутии провела проверку соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних.

Установлено, что местная жительница в целях незаконного получения средств материнского капитала подделала акт освидетельствования о проведении основных работ по строительству частного жилого дома. На основании данного поддельного документа, представленного в пенсионный орган, ею получены денежные средства, выделяемые государством в рамках поддержки семей с детьми в размере около 218 тыс. рублей, которые она использовала по собственному усмотрению, не направив их на улучшение жилищных условий своих детей.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.159.2 УК РФ (мошенничество, при получении выплат). 

Источник: Старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Марианна Рожина.
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