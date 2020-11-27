27.11.2020
16:02
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Судебная хроника

Якутянка ответила за свое ужасное поведение

Прокуратура Аллаиховского района через суд обязала женщину выплатить средства, затраченные на лечение потерпевшей.

В результате причинения осужденной гр. К. тяжкого вреда здоровью потерпевшей, последней в течение длительного периода времени в условиях стационара была оказана медпомощь, оплаченная за счет средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Саха (Якутия) на сумму свыше 82 тысяч рублей.

Прокуратура района обратилась в связи с этим в суд о взыскании с осужденной в пользу Территориального фонда расходов на оплату оказанной медицинской услуги.
Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Марианна Рожина
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