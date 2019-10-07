Якутянка отправится на чемпионат России по бодибилдингу

На крупнейшем чемпионате страны — чемпионате Северо-западного Федерального округа — бодибилдер из Якутии Алена Агафонова завоевала бронзу в абсолютной категории «фитнес-модель».

В тот же день на турнире «Северная пальмира» якутянка так же вошла в тройку лучших.

Впереди у Алены — чемпионат России, где она также будет представлять республику.