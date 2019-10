Якутянка отправится на чемпионат России по бодибилдингу

View this post on Instagram

У меня столько эмоций от чемпионата СЗФО, что даже не знаю, как уложить их в одном посте. Вы знаете, что этот чемпионат считают репетицией перед Россией? А еще Чемпионат СЗФО, ставят вторым по уровню, после России, представляете какой накал?😻 ⠀ 5 октября, поддерживая Алину, я видела лучших спортсменов страны, Европы, мира и Арнольда🙏🏻 Ира Пименова @irina_pim_fit, господи какая она красотка, устану перечислять ее регалии, кто в теме тот поймет, не давно она стала Чемпионкой Арнольд Классик Лена Темникова @elena_tema_ifbb Елена Пунина @elenapunina, Яна Мусиенкo @musiyenkoyana , Мария Евгеньева @mari_neva_ , Света Беляева @_belyaeva.svetlana_ и еще огромное количество титулованных спортсменов. Я стояла с ними на одной сцене, нас судили одни судьи и я, как и они стала призеркой таких соревнований❤️ ⠀ Огромное количество спортсменов самых популярных команд Kutchiev team во главе с клевым @anton_kytchiev , Pro athletic factory во главе с крутой Мариной Быченко, Академия фитнес бикини во главне с несравненной Анастасией Гончаровой @goncharova__anastasiia, друзья, вы бы слышали ее тембр голоса🙈😻 И еще я уверенна, что мы с @malina__fit стоим в основе, мощной команды, Аmelin team😉 ⠀ Блин, друзья там была такая атмосфера❤️ И я, девочка из Якутии забрала бронзу😻✌️ И взяла вторую бронзу на Северной Пальмире💪 Впереди Чемпионат России💪 Друзья, это мой первый в жизни сезон, а я уже прорвалась на главный чемпионат станы, через два центральных чемпионата✌️ ⠀ Сказать что я счастлива — ничего не сказать! Спасибо моему тренеру за все @amelinanton 🙏🏻 Спасибо вам всем за такую огромную поддержкy🙏🏻 Я напишу еще огромное количество постов, о том, сколько все это стоит, и стоит ли это всё того! А пока отдыхать ❤️ ⠀ 20 октября в Перми, пройдет главный Чемпионат страны по бодибилдингу, где я буду представлять наш родной край, Республику Саха(Якутия)! Друзья,все получилось! Я добралась до России!🤞