Якутянка «открыла рот» и …

Учительница музыки Детской школы искусств поселка Зырянка Верхнеколымского района Якутии Наталья ВИНОКУРОВА, выиграв республиканский этап чемпионата по чтению вслух «Открой рот» в марте этого года, приняла участие в финале Конференции Восток.

Соревнования проходили в онлайн формате на платформе Zoom, трансляция велась на YouTube канале чемпионата. В конференции Восток приняло участие 12 финалистов из Иркутской области, Республики Бурятия, Хабаровского края, Амурской области, Ямало-Ненецкого АО и Якутии.

Чемпионат по чтению вслух на русском языке «Открой Рот» — соревнование по неподготовленному чтению вслух на русском языке, проходящее с 2011 года в России и нескольких странах Европы. В ходе соревнования участники по очереди читают заранее незнакомые им тексты литературных произведений. Жюри оценивает технику чтения и артистизм выступающих по шестибалльной шкале. Формат и название чемпионата «Открой Рот» были придуманы в 2011 году в Новосибирске Михаилом ФАУСТОВЫМ.

Победитель отборочного тура выходит в финал Конференции. Всего в Чемпионате по чтению вслух «Открой Рот» — 9 конференций. Победители финалов Конференций выходят в суперфинал Чемпионата.

В Якутии чемпионат проводится третий год. В этом году Национальная библиотека РС (Я) стала региональным координатором чемпионата. Отборочные этапы прошли в 20 улусах республики.