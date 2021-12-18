Якутянка отдала аферистам 1 411 500 рублей

В Томмотское отделение полиции поступило заявление от жительницы Томмота. Как рассказала потерпевшая, в социальной сети Instagram она увидела рекламу про инвестиции «Газпрома», прошла по ссылке и заполнила анкету. С ней связалась «менеджер Злата», которая предупредила, что сразу больших денег не заработает, но уже через полтора года сможет купить себе квартиру и погасить все кредиты.

Якутянке предложили открыть брокерский счет в компании «Мalonex», что она и сделала, затем под руководством «Оксаны Кулик» установила «Skype» и приложение «Тинькофф банк», купила доллары на сумму 11 500 рублей, которые внесла на «свой брокерский счет».

Спустя два дня «Кулик» вышла на связь по скайпу и предложила купить за 450 000 рублей на фондовой бирже 15 тысяч акций «Газпрома». Женщина ответила, что не имеет таких денег, на что «Кулик» посоветовала оформить кредит на 500 000 рублей. Заявительница послушалась совета и под диктовку мошенницы приобрела акции. Через несколько дней её счет якобы пополнился на 150 000 рублей.

Вскоре поступило электронное письмо от биржевой компании о том, что сумма на счете превысила 10 000 долларов, поэтому ей необходимо оформить страховку на 420 000 рублей, если она не внесет указанную сумму, то не сможет пользоваться счётом и он пока замораживается.

Тогда якутянка решила взять еще один кредит, на 790 000 рублей. Затем «страховщик» пояснил женщине, что теперь ей снова необходимо внести деньги, поскольку при переводе она не указала, что 420 000 рублей должны идти на страховку. Пришлось занять деньги у знакомых на сумму 200 000 рублей, а недостающую сумму «Кулик» якобы дала взаймы. После женщине сообщили, что деньги вновь поступили на счёт, а не на страховку. Необходимо снова внести сумму за страховку, а в связи с тем, что курс доллара постоянно меняется, поэтому страховка выросла до 420 220 рублей.

Когда якутянка услышала об этом, она решила решила вывести свои средства со счета. На это ей заявили, что в таком случае ей необходимо внести 268 000 рублей для разблокировки счета.

Только после этого женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию, но к этому моменту дистанционные аферисты похитили у неё 1 411 500 рублей.

Полицейским заявительница призналась, что знала о существовании мошенников, неоднократно читала о подобных случаях в интернете и даже обсуждала с коллегами на работе, где сотрудники полиции проводили беседы о том, как не стать жертвой аферистов, однако, всё же попалась на их удочку.

Полиция предупреждает: не бывает быстрого и лёгкого заработка! Все предложения без особых усилий поправить своё материальное положение — это лишь приманка мошенников, которые хотят обогатиться за счёт доверчивых граждан.