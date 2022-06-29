Якутянка осуждена за незаконное приобретение и хранение наркотиков, растрату и грабеж

Прокуратура г. Якутска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины и женщины. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере). Женщина также в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 160 (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с причинением значительного ущерба) и ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершённый с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

В суде установлено, что подсудимые, находясь в учреждении здравоохранения на стационарном лечении от алкогольной и наркотической зависимости посредством сети «Интернет» незаконно приобрели наркотическое средство в крупном размере, часть из которого ими была употреблена, часть хранилась до момента обнаружения и изъятия.

Одна из подсудимых также испытывая материальные затруднения, в целях получения для приобретения наркотиков денежных средств совершила путем растраты хищение сотового телефона своего знакомого стоимостью более 18 тыс. рублей, который был передан ей в пользование. Кроме того, подсудимая, угрожая потерпевшему ножом совершила разбой, похитив принадлежащий ему телевизор.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Женщина осуждена к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.