Якутянка Ольга Дугаржап представила ДВФО на всероссийском конкурсе

В Пензенской области прошел Всероссийский конкурс «Лучший дознаватель органов

государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы Государственной

противопожарной службы».

Дальневосточный федеральный округ представила сотрудница Главного управления МЧС России по РС(Я) Ольге ДУГАРЖАП, победительница конкурса дознавателей ДВФО. В Пензу прибыли представители 10 федеральных округов России. После долгого перерыва конкурс проводился впервые за семь лет, участникам предстояло пройти четыре этапа: физическая подготовка, выезд на осмотр места происшествия, теоретическая часть и поиск ошибок, допущенных при расследовании уголовного дела. Также в список испытаний был добавлен этап огневой подготовки.

По итогам трех этапов якутянка заняла почетное четвертое место. Попасть в число лучших дознавателей МЧС России ей помог опыт и высокие профессиональные качества. Майор внутренней службы Ольга Дугаржап в декабре текущего года будет отмечать круглую дату – 20 лет службы органах дознания МЧС России. С 2008 года Ольга занимает должность старшего дознавателя отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленскому району. За ее плечами большой опыт расследования уголовных дел, причин и обстоятельств пожаров с материальным ущербом, гибелью и травмированием людей.



– Узнала, что участвую в конкурсе и, тем более, представляю весь федеральный округ будучи в

отпуске. Отдых пришлось отложить (смеется). Впечатления от мероприятия только самые

положительные. Организация была на высшем уровне. Проведение подобных конкурсов позволяет

повысить уровень профессиональных знаний и квалификацию дознавателей. Мы с коллегами сразу

подружились и сплотились, несмотря на большую конкуренцию, получили колоссальный обмен

опытом, – поделилась Ольга.

