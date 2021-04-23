23.04.2021
04:28
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Общество

Якутянка о защите докторской диссертации в США

Запись прямого эфира доктора Веры Соловьевой о том как проходит защита докторской диссертации в США:

Источник: https://www.instagram.com/tv/CN6LC3QgBrk/?igshid=1b1wad9tdkvy7
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