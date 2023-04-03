Якутянка неоднократно продавала алкоголь из дома

В Мегино-Кангаласском районе за незаконную розничную реализацию спиртосодержащей продукции осуждена женщина

Прокуратура Мегино-Кангаласского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении женщины 1979 г.р. Она осуждена по ст.171.4 УК РФ (незаконная розничная продажа спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно).

В суде установлено, что подсудимая, будучи ранее привлеченной к административной ответственности за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, не сделав для себя должных выводов, вновь незаконно реализовала алкоголь у себя на дому.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил женщину к штрафу в размере 50 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу.