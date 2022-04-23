Якутянка назвала телефон лже-сотрудника банка, который ее обманул

Как пояснила 40-летняя жительница г. Нерюнгри, ей позвонил мужчина с номера 8-(495) -727-17-59, представился менеджером банка и сообщил, что её личный кабинет банка пытаются взломать из г. Барнаул, и для защиты данных необходимо выполнить определённые действия. Мужчина разговаривал грамотно, при этом назвал конфиденциальные данные потерпевшей, поэтому у женщины не вызвало никаких сомнений, что ей действительно звонит сотрудник банка, и она выполнила все операции, которые ей диктовал лжеспециалист. Сначала продиктовала код, пришедший ей на телефон, затем перешла по отправленной ей ссылке, и ещё раз назвала код из СМС, после чего увидела, что с её кредитной карты произошло списание денежных средств в сумме 13 777 рублей.

Уважаемые граждане! Напоминаем, что сотрудники банка никогда не сообщают по телефону о попытках взлома вашего личного кабинета, ЭТО ДЕЛАЮТ ТОЛЬКО МОШЕННИКИ! Аферисты могут обладать конфиденциальной информацией и вашими персональными данными, поэтому нужно быть особо бдительными при общении с незнакомцами по телефону. Если у вас запрашивают данные банковской карты, просят назвать коды из СМС, в том числе и голосовому помощнику, или выполнить какие-то действия – с вами точно разговаривает мошенник, сразу прервите разговор, чтобы сохранить свои сбережения.