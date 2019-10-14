Якутянка на Неделе моды в Москве

«Привезу качественный фэшн-продукт в виде себя», — пошутила она на своей странице в Инстаграм.

Фэшн-блогер из Якутска Светлана Ховрова находится сейчас в Москве, на Неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

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