14.10.2019
19:45
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Светская хроника

Якутянка на Неделе моды в Москве

Фэшн-блогер из Якутска Светлана Ховрова находится сейчас в Москве, на Неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

«Привезу качественный фэшн-продукт в виде себя», — пошутила она на своей странице в Инстаграм.

Источник: https://www.instagram.com/p/B3mEAtiJrzg/
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