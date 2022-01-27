Якутянка может лишиться родительских прав за жестокое обращение с детьми

Прокуратура Мегино-Кангаласского района провела проверку соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних.

Установлено, что местная жительница, злоупотребляя алкоголем не исполняла свои родительские обязанности в отношении своих 2 несовершеннолетних детей, один из которых является инвалидом.

Так, в отсутствие заботы матери дети проживали в антисанитарных условиях, в доме отсутствовали продукты питания, ребенок, нуждающийся в связи с ограниченными возможностями здоровья в постоянном уходе, находился без присмотра. В частности, в декабре 2021 года при уходе матери из дома для распития алкогольных напитков, он находился в течении длительного периода времени голым на полу с признаками простудного заболевания, без ухода, за ним вынужден был по мере своих возможностей ухаживать младший ребенок, в доме отсутствовали продукты.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ст.156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением).

В настоящее время дети из семьи изъяты, помещены в реабилитационный центр, в отношении матери инициирована процедура лишения родительских прав, в адрес органов профилактики внесены представления, которые находятся на рассмотрении.