17.06.2020
18:00
119

Происшествия

Якутянка лишилась имущества на АЗС

В дежурную часть отдела МВД России по Намскому району обратилась 28-летняя женщина с сообщением о краже телефона с автозаправочной станции, стоимостью 64 000 рублей.

Подозреваемый был установлен и задержан по горячим следам на въезде в город Якутск. Им оказался 45-летний житель Якутска.

Выяснилось, что подозреваемый во время заправки транспортного средства на колонке увидел телефон iPhone, взял чужое имущество и покинул место происшествия. Телефон изъят и возращен владелице.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх