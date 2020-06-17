Якутянка лишилась имущества на АЗС

В дежурную часть отдела МВД России по Намскому району обратилась 28-летняя женщина с сообщением о краже телефона с автозаправочной станции, стоимостью 64 000 рублей.

Подозреваемый был установлен и задержан по горячим следам на въезде в город Якутск. Им оказался 45-летний житель Якутска.

Выяснилось, что подозреваемый во время заправки транспортного средства на колонке увидел телефон iPhone, взял чужое имущество и покинул место происшествия. Телефон изъят и возращен владелице.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.