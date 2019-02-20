Якутянка лишилась денег, доверив собутыльнику банковскую карту

Прокуратура Якутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего неработающего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (кража с банковского счета с причинением значительного ущерба).

Установлено, что в ноябре 2018 года 50-летняя потерпевшая познакомившись возле магазина с обвиняемым и его знакомой, пригласила их к себе в гости и в течение нескольких дней распивала с ними алкогольные напитки. Впоследствии женщина для покупки спиртного передала свою карту обвиняемому, сообщив ему пин-код.

Мужчина, взяв карту, совершил с нее хищение денежных средств, сняв в различных банкоматах деньги в сумме свыше 64 тыс. руб., причинив потерпевшей значительный ущерб.

При изучении личности обвиняемого установлено, что мужчина в августе 2018 года был осужден за совершение мошенничества к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. В декабре 2018 года в его отношении вынесен приговор за совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.119, ч.1 ст.167 УК РФ, с назначением наказания в виде обязательных работ на 240 часов. С 2014 года состоит на учете в ЯРНД ввиду алкогольной зависимости.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.