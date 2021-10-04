Якутянка лидирует в составе национальной сборной России!

27-30 сентября в г. Анапа Краснодарского края на базе всероссийского центра «Смена» в преддверии Х Международного чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» прошли сборы расширенного состава национальной сборной. В них приняли участие тренеры, наставники, сопровождающие лица и конкурсанты, всего более 400 человек из 45 регионов России.

Среди коррекционных школ Республики Саха (Якутия) по компетенции «Мультимедийная журналистика» в команду была отобрана выпускница Республиканской специальной (коррекционной) школы-интерната Сайына ЮНЧАНОВА и по результатам срезов сборной России является лидером.

Участники сборов посетили мастер-классы и лекции, научились управлять своими эмоциями, продвигать личный бренд, отточили языковые практики.

«На сборах конкурсанты учатся эффективно взаимодействовать с тренерами и между собой, разбирают форс-мажорные ситуации, тренируют эмоциональный интеллект, проходят мотивационные тренинги, оттачивают языковые практики. Именно на сборах формируется команда конкурсантов, тренеров, экспертов и самих организаторов предстоящего мирового первенства», – отметил руководитель Национального центра «Абилимпикс» отметил Игорь ГРИБАНОВ.

Х Международный чемпионат «Абилимпикс» пройдет в Москве в 2022 году в рамках реализации национального проекта «Образование».

Справочно:

«Абилимпикс» — это международное некоммерческое движение, зародившееся в Японии и развивающееся в мире с 1971 года. Россия присоединилась к международному движению «Абилимпикс» в 2014 году. Сейчас в международном движении принимает участие 52 страны мира.

В России конкурсы «Абилимпикс» проводятся с 2015 года. Основная цель конкурсов «Абилимпикс» в России — обеспечение эффективной профессиональной ориентации и мотивации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к получению профессионального образования, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе. В соревнованиях Национального чемпионата «Абилимпикс» принимают участие представители всех субъектов Российской Федерации.