Якутянка Лена Иванова вошла в обновленный состав Генсовета ЕР

Иванова Лена Степановна, глава Оленёкского эвенкийского национального района Якутии, включена в обновленный состав Генерального Совета Партии «Единая Россия». Новый состав был утвержден на третьем этапе XX съезда партии, который прошел 4 декабря в Москве.

В составе генсовета — 170 человек, это депутаты, сенаторы, руководители исполнительной и законодательной власти регионов страны, общественных организаций.

Пять профильных комиссий Генерального Совета Партии возглавляют лидеры списка «Единой России» — Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Анна Кузнецова, Денис Проценко, Елена Шмелева. Сергей Шойгу возглавляет комиссию по развитию Восточно-Сибирского региона, Сергей Лавров — по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, Елена Шмелева — по образованию и науке, Денис Проценко — по здравоохранению, Анна Кузнецова — комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи.

Третий этап съезда «Единой России» приурочен к дате образования партии , 1 декабря, и ее юбилею — 20-летию со дня основания. Первые два этапа съезда прошли летом 2021г.

Справка

Лена Степановна Иванова родилась в 1963 году в Жиганске.

1983 год – окончила Красноярский государственный педагогический институт по специальности «Педагогика и методика начального обучения»

2010 год – Российская академия государственной службы при президенте РФ по специальности «Управление Российским Севером»

1983-1986 гг. – организатор внеклассной воспитательной работы, учитель русского языка и литературы Оленекской средней школы

1986 г. – ответственный секретарь правления общества «Знание»

1986-1988 гг. – II секретарь РК ВЛКСМ Оленекского РК ВЛКСМ

1988-1991 гг. – учитель школы №14 Якутска

1991 г. – парторганизатор по идеологической работе Оленекского РК КПСС

1991-1995 гг. – учитель начальных классов Оленекской средней школы

1995 г. – заведующая отделом информации администрации Оленекского района

1995-1998 гг. – заместитель начальника РОНО администрации Оленекского района

1998 г. – директор телестудии «Оленек ТВ»

1998-2008 гг. – начальник отдела комитета по делам семьи и детства при президенте РС (Я)

2008-2011 гг. – первый заместитель председателя комитета по делам семьи и детства при президенте РС (Я)

2011-2015 гг. – первый заместитель руководителя департамента по делам народов РС (Я)

2015-2016 гг. – заместитель председателя Государственного комитета РС(Я) по национальной политике

2016-2018 гг. – заместитель министра по развитию институтов гражданского общества РС (Я)

2019 г. – уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Севера в Республике Саха (Якутия)

С 2020г. — глава Оленёкского эвенкийского национального района РС(Я)