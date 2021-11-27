Якутянка купила в Instagram, и обогатила мошенников

В полицию г. Якутска обратилась 46-летняя горожанка. Она пояснила, что в социальной сети Instagram нашла магазин по продаже верхней одежды. Решив сделать заказ, она написала на номер, указанный в шапке профиля. Продавец ответил, что отправит пуховик посылкой через транспортную компанию из г. Москвы в г. Якутск. В тот же день женщина перевела 9900 рублей в качестве оплаты за покупку. На следующий день она попыталась связаться со лжепродавцом, но его номер уже был недоступен. Затем она уточнила насчет своего заказа в транспортной компании, где ей сообщили, что такой доставки у них нет.

Уважаемые якутяне! При покупке товаров в интернете нужно помнить, что современные технологии позволяют за считанные минуты создавать сайты, страницы, аккаунты в социальных сетях. Чтобы избежать финансовых потерь при дистанционной покупке, всегда выбирайте альтернативу предоплате: это может быть наложенный платеж на почте при получении товара, оплата курьеру, либо доставка через пункт самовывоза. Будьте бдительны, берегите свои денежные средства!