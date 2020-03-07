Якутянка изучает в Исландии международный опыт гендерного равенства

Анисия МОЯКУНОВА, младший научный сотрудник Арктического научно-исследовательского центра АН РС (Я), выиграв конкурс среди 125 участников из 20 стран мира, изучает в Рейкъявике международный опыт достижения гендерного равенства.

Программа, по которой она учится, действует с 2009 года на основе трехстороннего соглашения между Университетом Исландии, Министерством иностранных дел Исландии и Университетом Организации Объединенных Наций (ООН). Вместе с представительницей России 20 недель обучения проходят 20 человек из 13 стран. В основном это представители африканского континента (Уганда, Нигерия, Гана, Малави, ЮАР, Камерун), а также граждане Пакистана, Шри-Ланки, Афганистана. Среди них есть правозащитники, работники Красного Креста, юристы, которые работают с мигрантами, жертвами торговли людьми, сотрудники World Bank и т.д. Кроме лекций проходят воркшопы и тренинги на разные темы.

Как известно, Исландия занимает первое место по гендерному равенству в мире, женщины здесь получают высокие посты в парламенте (половина тамошних народных избранников – представительницы прекрасного пола), в госсекторе, в бизнесе. Законодательно обеспечено равенство в оплате труда женщин и мужчин (соответствующий закон в силу в 2018 году). Компании, которые не достигают такой линейки и не проходят сертификацию, штрафуют в размере 50 000 исландских крон ($480) в день. Помимо прочего, закон устанавливает более жесткие требования к предотвращению домогательств и дискриминации на рабочем месте.

Анисия поделилась своими впечатлениями: «С нами работают специалисты, имеющие опыт непосредственной работы по гендерному равенству – сотрудники Красного креста, профессоры Университета Кларк (США), Университета Исландии, выпускники Гарвардского университета, представители ООН и другие. Самым запоминающимися на сегодня для меня были воркшоп по переговорам, который провела Джоана МАТОС, выпускница Гарвардского университета, ныне консультант по переговорам Rational Games Inc. А на прошлой неделе состоялась встреча с Вигдис ФИННБОГАДОУТТИР – первой женщиной-президентом Исландии с участием шведского национального телевидения».

Кроме того, Анисия отмечает, что кроме гендерного равенства ее впечатляет действительно безбарьерная среда Исландии: «Здесь созданы все условия и возможности для активной жизни маломобильных людей, включая обучение. И это замечательно, когда у всех есть равные права и возможности – у студентов и преподавателей, мужчин и женщин, людей с ограниченными возможностями здоровья. С точки зрения науки, меня больше интересуют вопросы гендерных стратегий в контексте адаптации к изменению климата. Думаю, опыт пригодится в любом случае. У нас в Якутии много работы в этом направлении».

Анисия Моякунова – выпускница Российского государственного метеорологического университета (РГМУ). Обучившись там и отработав в Росгидромете, по рекомендации тоже выпускника РГМУ Айсена АФАНАСЬЕВА пришла вслед за ним работать в АНИЦ. Айсен сейчас наблюдает за магнитным полем Земли, участвуя в 64-й Российской Антарктической экспедиции на станции Новолазаревская.

Состав молодых ученых АНИЦ постоянно пополняется. Например, младший научный сотрудник отдела междисциплинарных исследований Севера и Арктики Владимир СОСИН. Он работает по направлению юридической антропологии, исследует вопросы управления охотой и охотничьими ресурсами, как естественного и наиболее эффективного инструмента управления богатствами природы. А м.н.с. Музея арктической археологии Алексей ЯГЛОВСКИЙ специализируется на технологиях каменной и бронзовой индустрий археологических культур Якутии, экспериментальной археологии. Молодые кадры придают научно-исследовательскому учреждению новые силы.

Директор АНИЦ АН РС (Я) Юрий ШИПИЦЫН отмечает, что возглавляемое им учреждение содействуют привлечению молодежи в науку. И это дает свои результаты. Так недавно созданный отдел междисциплинарных исследований под руководством Анны ШИШИГИНОЙ, представителя в Якутии Проектного офиса развития Арктики (ПОРА), за полгода своей деятельности уже выиграл два зарубежных гранта и два акта внедрения, участвовал в создании проекта «Покорители холода».

Для справки

Гендерные исследование носят междисциплинарный характер. Понятие «гендер» (gender) используется для обозначения различий между мужчинами и женщинами, не сводимых к биологическим и анатомическим различиям, существование которых зафиксировано в понятии «пол» (sex). В гендерных исследованиях на базе современных направлений философии и социологии разрабатываются стратегии теоретического и эмпирического анализа (gender analysis) существующих в культуре представлений о мужественности и женственности, жизненных стратегий и положения мужчин и женщин в обществе, а также идеологии и политики, способствующих или препятствующих достижению гендерного равенства.