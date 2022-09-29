Якутянка инвестировала мошенникам свои сбережения

26-летняя жительница Ленского района хотела заработать на курсе криптовалюты, но в итоге перевела свои сбережения дистанционным мошенникам.

Установлено, что девушка нашла в «Telegram»-канале объявление о заработке, связанном с покупкой криптовалюты. Откликнувшись на него, она вступила в переписку с женщиной-менеджером. Следуя указаниям мошенницы, потерпевшая вложила несколько тысяч рублей на приобретение криптовалюты. Курс якобы начал расти, и электронные денежные средства заявительницы с каждым днем преумножались — за небольшой период времени вложенные деньги потерпевшей превратились в 65 000 рублей. Но когда она решила обналичить данную сумму, то оказалось, что ей необходимо оплатить комиссию и выполнить еще ряд дополнительных условий. Тогда потерпевшая поняла, что вложила 25 000 рублей мошенникам.

Уважаемые граждане! Сотрудники полиции предупреждают:

Мошенничество в процессе вложения средств в криптовалюту – очередной распространённый метод отъёма денег у доверчивых пользователей. Принцип работы схемы довольно прост. Злоумышленники организовывают инвестиционный фонд и заманивают людей обещаниями сверхвысокой доходности.

На первый взгляд эти «инвестиции» могут показаться очень прибыльными, но это лишь наживка для жаждущих лёгких денег людей. Многие пользователи вкладывают в сомнительные инвестиционные фонды огромные деньги, и в конечном итоге остаются ни с чем.

Учтите, что если вам предлагают сотни процентов прибыли и гарантии высокой доходности, то перед вами, скорее всего, мошенники.