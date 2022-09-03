Якутянка хотела заработать, а лишилась всех сбережений

Врач из г. Нерюнгри стала жертвой телефонных мошенников

64-летняя местная жительница рассказала сотрудникам полиции, что дочь разместила объявление о продаже детской кровати на одном из интернет-сайтов и попросила, чтобы деньги перечислили на её банковскую карту. Потерпевшей позвонила якобы покупательница, поинтересовалась, подключена ли к карте система быстрых платежей, и сказала, что для перевода денег необходимо будет назвать коды из смс-сообщений. Потерпевшая продиктовала несколько кодов, только потом поняла, что что-то не так и спросила у лжепокупательницы зачем нужно называть столько кодов, после чего та бросила трубку. Заявительница сразу зашла в мобильное приложение банка и увидела, что с её счёта списано 595 000 рублей.

Уважаемые граждане! Напоминаем, что ни в коем случае нельзя сообщать незнакомым лицам коды подтверждения из смс-сообщений и другие персональные данные. Для осуществления оплаты достаточно продиктовать шестнадцатизначный номер банковской карты либо номер телефона. Будьте бдительны!