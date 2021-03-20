Якутянка хотела продать свое свадебное платье

SakhaLife.ru.

В ОМВД России по Алданскому району обратилась 19-летняя жительница пос. Нижний Куранах. Она пояснила, что разместила на «Авито» объявление по продаже своего свадебного платья за 50 000 рублей.

Вскоре откликнулся потенциальный покупатель и предложил оформить покупку через курьерскую компанию. Их общение происходило в мессенджере «WhatsApp». Потерпевшая согласилась на условия покупателя и сообщила свои ФИО, адрес и номер мобильного телефона. Лжепокупатель для убедительности предоставил ей скриншот чека банка о произведенной оплате и отправил ссылку для оформления. Девушка перешла по ней и ввела данные своей банковской карты, коды, поступившие в смс-сообщениях. После чего мошенники похитили с карты 50 000 рублей.

Полиция предупреждает, совершая сделки купли-продажи на сайтах объявлений, проявляйте бдительность, и будьте готовы, что на объявление могут откликнуться мошенники. Не позволяйте диктовать себе условия продавцов, помните, что для получения перевода достаточно сообщить шестнадцатизначный номер карты! Не сообщайте посторонним СМС-коды и свои персональные данные!