Якутянка фиктивно вышла замуж за иностранца, но денег так и не получила

В Якутии по материалам полиции расторгнут фиктивный брак между местной жительницей и иностранцем.

В Республике Саха (Якутия) участковому уполномоченному полиции отделения МВД России по Оймяконскому району поступили для проверки материалы о том, что 21-летняя жительница посёлка Усть-Нера нарушила сроки замены паспорта гражданина Российской Федерации. Она почти год проживала с просроченным основным документом.

Полицейский вызвал нарушительницу на беседу, в ходе которой выяснил, что гражданка состоит в браке с иностранным гражданином. Женщина призналась, что согласилась на предложение знакомого заключить фиктивный брак с его племянником за денежное вознаграждение, но денег так и не получила. После официальной регистрации брака новоиспечённый супруг уехал к себе на родину.

Позже на неоднократную просьбу девушки о разводе 26-летний муж отказывал, объясняя тем, что хочет получить российское гражданство в упрощённом порядке. Таким образом, заключённый брак не имел намерения создания семьи и ведения общего совместного хозяйства, после регистрации брака молодожёны совместно не проживали.

Собранные полицией материалы проверки были переданы в прокуратуру Оймяконского района, которая обратилась с исковым заявлением в суд о признании брака недействительным в силу его фиктивности и аннулировании записи акта гражданского состояния о его заключении.

По результатам рассмотрения гражданского дела Оймяконский районный суд признал данный брак недействительным. Кроме того, участковым уполномоченным полиции жительница посёлка Усть-Нера была привлечена к административной ответственности по статье 19.15 КоАП РФ. За проживание без документа, удостоверяющего личность, ей назначен штраф.