Якутянка дважды (!) попалась на одну и ту же мошенническую схему

SakhaLife.ru.

В полицию Нерюнгринского района Якутии обратилась 41-летняя женщина. Заявительница пояснила, что на сайте «Авито» разместила объявление о продаже шубы. В тот же день в мессенджере «WhatsApp» ей написал потенциальный покупатель, чтобы уточнить, сможет ли она отправить шубу в другой город, на что потерпевшая ответила утвердительно. Затем он отправил ей ссылку https://avito—avito-com.ru/cash47344052, перейдя по которой необходимо было ввести номер карты и код из смс-сообщений, якобы для подтверждения перевода денег ей на карту. Заявительница ввела запрашиваемые данные, после чего с её карты было списано 7 104 рубля, а с лжепокупателем связаться больше так и не удалось.

Однако, на следующий день она вновь попалась на эту же схему мошенничества. На этот раз ей написала девушка и также сообщила, что желает купить шубу и попросила отправить её в другой город. Затем лжепокупательница скинула ссылку https://avito-trader.online/order.php?id=3с235е37, по которой потерпевшая перешла и снова ввела код из смс-сообщения для подтверждения транзакции, после чего с её карты списали 14 250 рублей, а лжепокупательница больше не выходила на связь.

Уважаемые граждане! Если для получения перевода денежных средств неизвестные вам люди просят назвать или ввести куда-либо иные данные, кроме 16-значного номера банковской карты, то, скорее всего, это мошенники! Никогда не переходите по незнакомым ссылкам и тем более не вводите никакие коды из смс-сообщений. А лучше отдавайте предпочтение продаже товара при личной встрече с покупателем.