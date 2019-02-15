Якутянка доверилась новой знакомой и лишилась телефона

В дежурную часть отдела полиции №4 МУ МВД России «Якутское» поступило заявление по факту кражи сотового телефона из бара «Колибри».

В ходе выяснения обстоятельств произошедшего, сотрудники уголовного розыска выяснили, что в тот день заявительница распивала спиртные напитки с малознакомой девушкой в ночном баре. При этом давала несколько раз осуществлять звонки со своего телефона. В какой-то момент злоумышленница попросила снова телефон и вышла из клуба, тем самым похитив сотовый телефон, и скрылась с места преступления.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую. Ей оказалась 18-летняя уроженка Якутска. При допросе девушка созналась в содеянном и пояснила, что похищенный сотовый телефон сбыла, а вырученные денежные средства потратила на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.