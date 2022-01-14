14.01.2022
16:31
554
Светская хроника
Якутянка Даша Башарина и англичанин Кен сыграли свадьбу в Якутии 😍
Об этом сообщает sakhatime.ru в своем инстаграме.
«Наконец-то смогли разделить наше счастье с родителями и нашей большой семьей в Якутии. из-за пандемии в двадцатом году наша большая OG летняя свадьба перенеслась. нас чудом расписали перед самым суровым локдауном, родители мужа сделали для нас тёплую и очень милую домашнюю вечеринку 🥰 поэтому только сейчас мы смогли все воссоединиться, и то не в полном составе) впереди третья часть — с друзьями и семьями на Родине мужа» — написала Дарья в соцсети.
Даша Башарина — дочь помощника Штырова Георгия Башарина.
Фото: Из соцсетей
Источник: sakhatime.ru
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