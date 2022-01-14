Якутянка Даша Башарина и англичанин Кен сыграли свадьбу в Якутии 😍

Об этом сообщает sakhatime.ru в своем инстаграме.

«Наконец-то смогли разделить наше счастье с родителями и нашей большой семьей в Якутии. из-за пандемии в двадцатом году наша большая OG летняя свадьба перенеслась. нас чудом расписали перед самым суровым локдауном, родители мужа сделали для нас тёплую и очень милую домашнюю вечеринку 🥰 поэтому только сейчас мы смогли все воссоединиться, и то не в полном составе) впереди третья часть — с друзьями и семьями на Родине мужа» — написала Дарья в соцсети.