14.01.2022
16:31
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Светская хроника

Якутянка Даша Башарина и англичанин Кен сыграли свадьбу в Якутии 😍

Об этом сообщает sakhatime.ru в своем инстаграме.

«Наконец-то смогли разделить наше счастье с родителями и нашей большой семьей в Якутии. из-за пандемии в двадцатом году наша большая OG летняя свадьба перенеслась. нас чудом расписали перед самым суровым локдауном, родители мужа сделали для нас тёплую и очень милую домашнюю вечеринку 🥰 поэтому только сейчас мы смогли все воссоединиться, и то не в полном составе) впереди третья часть — с друзьями и семьями на Родине мужа» — написала Дарья в соцсети.

Даша Башарина — дочь помощника Штырова Георгия Башарина.

Фото: Из соцсетей
Источник: sakhatime.ru
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