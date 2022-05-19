Якутянка дала взятку лже-сотруднику ГИБДД — лишилась денег и попала под статью

Мирнинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено очередное уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30-ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам).

Установлено, что местная жительница, лишенная права управления транспортным средством по решению суда, желая получить новое водительское удостоверение без сдачи теоретических и практических экзаменов, обратилась по объявлению к мужчине, который представился сотрудником ГИББДД и предложил содействие в решении данного вопроса.

Впоследствии в целях получения удостоверения с использованием мобильного приложения женщина перевела ему в качестве взятки денежные средства в сумме около 20 тыс. рублей. Преступление не доведено до конца ввиду того, что человек, представившийся сотрудником ГИБДД, завладел денежными средствами путем обмана.

В настоящее время по уголовному делу о покушении на дачу взятки производятся необходимые следственные и процессуальные действия.

Необходимо отметить, что податель объявления уже осужден за совершение мошеннических действий к 6 годам лишения свободы. Следствием установлены 24 эпизода его преступной деятельности, 12 из которых совершены им на территории Мирнинского района.

Следственное управление разъясняет, что в рассматриваемой ситуации граждане, несмотря на то, что стали жертвами мошенника, подлежат привлечению к уголовной ответственности за попытку дачи взятки должностному лицу за незаконное получение водительского удостоверения.