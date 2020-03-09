Якутянка была уверена, что аферисты не смогут ее обмануть

В полицию обратилась жительница Нерюнгри с заявлением о том, что неизвестный обманным путём похитил у нее её 40 000 рублей.

Потерпевшая пояснила, что на сайте «Авито» разместила объявление о сдаче квартиры в аренду. Ей позвонил мужчина и сказал, что собирается приехать в Нерюнгри из другого города на работу и хочет снять её квартиру. Женщина сообщила, что у неё есть и другие желающие, поэтому необходимо внести предоплату, тогда она снимет объявление. Звонивший согласился и спросил, привязан ли номер телефона к банковской карте, на что потерпевшая ответила утвердительно. Тогда злоумышленник сообщил, что находится перед компьютером, но у него не получается перевести деньги, так как программа требует ввести код, который придёт в смс-уведомлении на телефон заявительницы и попросил его продиктовать, что потерпевшая и сделала. Спустя некоторое время женщине пришло сообщение о том, что с её счёта списано 40 000 рублей, а звонивший перестал выходить на связь.

Также потерпевшая сообщила, что хорошо знала о данном виде мошенничества, что нельзя называть незнакомым номер карты и коды из смс-уведомлений. Однако была уверена, что мошенники не смогут её обмануть.

Уважаемые граждане! В очередной раз напоминаем, что ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать третьим лицам коды, приходящие в смс-уведомлении, именно они дают мошенникам доступ к вашим счетам. Будьте предельно бдительны, не дайте себя обмануть!