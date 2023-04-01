01.04.2023
12:46
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Спорт

Якутянка — абсолютная чемпионка России по пауэрлифтингу

На проходящем в городе Тула первенстве России по пауэрлифтингу, уроженка Алданского района Людмила Кузнецова заняла первое место в своей весовой категории до 52 кг среди девушек 14-18 лет и заодно стала лучшей в абсолютном первенстве.

Выступала она в дисциплине классическое троеборье и набрала в сумме 370,0 кг (140,0+82,5+147,5), сообщает тгк Yakutsk News

Фото: Yakutsk News
Источник: Yakutsk News

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