Якутянка 5 (!) раз ходила в банк, чтобы перевести деньги аферистам

Мошенники обманом похитили у 51-летней жительницы п. Айхал Мирнинского района Якутии около 100 000. Женщина 5 раз ходила в банк, чтобы перевести эти денежные средства на счет аферистов.

Установлено, что потерпевшая в сети интернет подала онлайн — заявку на получение потребительского кредита. Некоторое время спустя с ней связался якобы работник ПАО «РОСИНФОБАНК» и сообщил, что ей одобрен кредит на сумму 100 000 рублей, но для его получения необходимо оплатить комиссию за перевод. Далее к звонку подключилась некая девушка, которая продиктовала номер расчетного счета и попросила перечислить 2 600 рублей. Согласившись, заявительница пошла в банк и через банкомат перевела запрошенную сумму. Пару дней спустя женщине вновь позвонили из «банка» и потребовали перевести на указанный ими счет еще 11 295 рублей, якобы за страховку. Потерпевшая и на этот раз поверила злоумышленникам. Она отправилась в ближайший банкомат и отправила денежные средства. Однако после этого звонки из «банка» не прекратились. Женщине продолжали звонить незнакомцы и сообщали о необходимости оплатить открытие дополнительного расчетного счета, страховку и т.д. Таким образом, женщина собственноручно перевела мошенникам в общей сложности 98 777, 38 рублей. При этом она каждый раз ходила в банк, чтобы перечислить деньги.

Уважаемые граждане! Полиция в очередной раз призывает вас к бдительности и не совершать сомнительные финансовые операции под влиянием третьих лиц. Будьте осторожны при оформлении кредитов в сети интернет.