Якутянину улыбнулась удача, теперь ему грозит 5 лет

В дежурную часть отдела полиции №2 МУ МВД России «Якутское» обратилась местная жительница с заявлением о краже. Потерпевшая пояснила, что купила женские унты и после перекуса в кафе забыла там пакет с покупкой. Когда она вернулась обратно в общепит, то обуви уже не было. Материальный ущерб составил около 30 000 рублей

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, которым оказался ранее судимый 57-летний мужчина.

Установлено, что злоумышленник зашел в кафе и обнаружил рядом с одним из столиков пакет с унтами. Воспользовавшись ситуацией, он похитил обувь и скрылся. Похищенное сбыл за 1 500 рублей, а вырученные средства потратил на покупку алкоголя.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.