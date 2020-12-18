Якутянину пришла в голову плохая идея

В дежурную часть отдела полиции №1 МУ МВД России «Якутское» обратился работник больницы и сообщил о том, что неизвестный похитил из медицинского учреждения сумку с медикаментами. Ущерб составил 4 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого — 46-летнего мужчину.

По словам злоумышленника, он сидел в очереди на перевязку и приметил на столе медицинскую сумку. Решив не посещать врача, он похитил чужую сумку и скрылся.

Похищенное в ходе обыска было изъято. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.