Якутянину грозит приговор за охотничий карабин
В ходе целенаправленных оперативно-профилактических мероприятий участковыми уполномоченными Отделения МВД России по Оленекскому району был выявлен факт незаконного хранения нарезного оружия в местности у реки Улахан-Хайында в 60 км. от с.Оленек.
Установлено, что 37-летний житель с. Оленек имел при себе нарезной охотничий карабин калибра 7,62 мм и патроны к нему в количестве 24 штуки, без разрешающих документов. Мужчина признал ответственность и пояснил, что оружие ему передал его родственник.
Оружие и боеприпасы были изъяты и направлены на исследование.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов».
В 2021 году рамках государственной программы «Профилактика правонарушений на территории Республики Саха (Якутия) на 2020-2024 годы» на выплату гражданам денежных средств за добровольно сданные предметы вооружения и взрывания предусмотрено 6 млн. руб., с апреля финансирование увеличено до 7 014 777 руб.
Полиция напоминает, что в случае добровольной сдачи предметов вооружения, гражданин освобождается от уголовной ответственности. Не может признаваться добровольной сдачей изъятие оружия, боеприпасов их изъятие при задержании, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию.
|Наименование сдаваемых предметов вооружения
|Размер вознаграждения (рублей)
|Боевое ручное стрелковое и холодное оружие
|Гранатомет, миномет, пулемет (за 1 единицу)
|8 000,0
|Автомат (за 1 единицу)
|8 000,0
|Винтовка, карабин (за 1 единицу)
|8 000,0
|Пистолет, револьвер (за 1 единицу)
|8 000,0
|Служебное оружие
|Огнестрельное оружие ограниченного поражения с патронами травматического действия (за 1 единицу)
|5 000,0
|Гражданское оружие
|Огнестрельное длинноствольное с нарезным стволом, огнестрельное комбинированное (нарезное и гладкоствольное) длинноствольное, в том числе со сменными и вкладными нарезными стволами, огнестрельное с нарезным стволом (за 1 единицу)
|8 000,0
|Незарегистрированное огнестрельное длинноствольное с нарезным стволом, огнестрельное комбинированное (нарезное и гладкоствольное) длинноствольное, в том числе со сменными и вкладными нарезными стволами, огнестрельное с нарезным стволом (за 1 единицу)
|8 000,0
|Пневматическое с дульной энергией не более 25 Дж, огнестрельное гладкоствольное длинноствольное, в том числе с длиной нарезной части не более 140 мм, огнестрельное гладкоствольное (за 1 единицу)
|6 000,0
|Незарегистрированное охотничье пневматическое с дульной энергией не более 25 Дж, огнестрельное гладкоствольное длинноствольное, в том числе с длиной нарезной части не более 140 мм, огнестрельное гладкоствольное (за 1 единицу)
|6 000,0
|Огнестрельное оружие ограниченного поражения (пистолет, револьвер, огнестрельное бесствольное устройство отечественного производства) с патронами травматического действия, патронами газового действия и патронами светозвукового действия (за 1 единицу)
|4 000,0
|Незарегистрированные огнестрельное оружие ограниченного поражения (пистолет, револьвер, огнестрельное бесствольное устройство отечественного производства) с патронами травматического действия, патронами газового действия и патронами светозвукового действия (за 1 единицу)
|4 000,0
|Самодельное оружие (атипичное), обрезы
|Самодельное огнестрельное нарезное оружие, в том числе короткоствольное, обрез огнестрельного нарезного оружия (за 1 единицу)
|7 000,0
|Незарегистрированное самодельное огнестрельное нарезное оружие, в том числе короткоствольное, обрез огнестрельного нарезного оружия (за 1 единицу)
|7 000,0
|Самодельное огнестрельное гладкоствольное оружие, обрез огнестрельного гладкоствольного оружия (за 1 единицу)
|5 000,0
|Незарегистрированное самодельное огнестрельное гладкоствольное оружие, обрез огнестрельного гладкоствольного оружия (за 1 единицу)
|5 000,0
|Боеприпасы
|Снаряды, мины, гранаты (штатный боеприпас) (за 1 единицу)
|5 000,0
|Гранаты ручные (за 1 единицу)
|3 000,0
|Взрывчатые вещества (ВВ), взрывное устройство (ВУ), средство взрывания (СВ)
|Тротил, аммонит, гексоген и др. ВВ (за 1 кг)
|3 000,0
|Средство взрывания (СВ) (за 1 единицу)
|30,0
|Взрывное устройство (ВВ+СВ) (за 1 кг)
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