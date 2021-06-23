Якутянину грозит приговор за охотничий карабин

В ходе целенаправленных оперативно-профилактических мероприятий участковыми уполномоченными Отделения МВД России по Оленекскому району был выявлен факт незаконного хранения нарезного оружия в местности у реки Улахан-Хайында в 60 км. от с.Оленек.

Установлено, что 37-летний житель с. Оленек имел при себе нарезной охотничий карабин калибра 7,62 мм и патроны к нему в количестве 24 штуки, без разрешающих документов. Мужчина признал ответственность и пояснил, что оружие ему передал его родственник.

Оружие и боеприпасы были изъяты и направлены на исследование.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов».

В 2021 году рамках государственной программы «Профилактика правонарушений на территории Республики Саха (Якутия) на 2020-2024 годы» на выплату гражданам денежных средств за добровольно сданные предметы вооружения и взрывания предусмотрено 6 млн. руб., с апреля финансирование увеличено до 7 014 777 руб.

Полиция напоминает, что в случае добровольной сдачи предметов вооружения, гражданин освобождается от уголовной ответственности. Не может признаваться добровольной сдачей изъятие оружия, боеприпасов их изъятие при задержании, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию.