Якутянину грозит 5 лет за вылов ценнейшей рыбы

Якутская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная с применением самоходного плавающего средства, запрещенных орудий, причинившая особо крупный ущерб). Уголовное дело расследовалось органами дознания Северо-Восточного линейного управления МВД России на транспорте.

По версии следствия, 21 августа 2021 года обвиняемый, находясь на р. Лена, на острове «Ыстаннах» Кобяйского района Республики Саха (Якутия), используя сетное оружие добычи – рыболовную сеть с размером ячеи 50 мм, установленную с применением самоходного транспортного плавающего средства – моторной лодки, оборудованной подвесным лодочным мотором, осуществил вылов девяти хвостов сибирского осетра.

Своими действиями мужчина причинил ущерб окружающей среде на сумму более 1,4 млн. рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в Кобяйский районный суд для рассмотрения по существу.

Напоминаем, что за данное преступление предусмотрено наказание, в т.ч. в виде штрафа в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей либо лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.