Якутянина ждет суд за нарушение неприкосновенности частной жизни

Прокуратура Нюрбинского района Якутии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46 – летнего жителя Нюрбы. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.137 УК РФ (незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющих личную тайну, без согласия).

По версии следствия, обвиняемый, сфотографировав мужчину и женщину, нарушая право на неприкосновенность частной жизни и личную тайну, распространил их фотографию посредством своего сотового телефона через мессенджер «WhatsApp», то есть публично распространил сведения об их частной жизни без их согласия.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

Прокуратура разъясняет, что неприкосновенность частной жизни охраняется законом, за ее нарушение предусмотрена уголовная ответственность, установленная ст.137 УК РФ, которая в зависимости от квалификации предусматривает за собой назначение наказания вплоть до 5 лет лишения свободы.