Якутянина задержали сразу на выходе с почты

Почти 10 граммов гашиша в посылке из Италии обнаружили таможенники в Якутии. Получателю посылки грозит лишение свободы и штраф.

Таможенники обнаружили в международном почтовом отправлении два полимерных пакета с наркотиком.

Экспертиза установила, что содержимое пакетов является

наркотическим средством гашиш (анаша, смола каннабиса), общим весом 9,9 граммов.

Получателя посылки задержали на выходе из почтового

отделения сразу после получения посылки. Им оказался житель отдаленного улуса Якутии.

Мужчина свою вину признал полностью. В отношении него таможенники возбудили уголовное дело по ч.1 статьи 229.1

«Контрабанда наркотических средств». Проводится расследование.

Справка:

Незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации (таможенную границу ЕАЭС) наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров (в том числе в виде лекарств и биологически активных добавок) может быть квалифицировано как преступление, предусмотренное статьей 229.1. Уголовного кодекса Российской Федерации («контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров»).

Данная статья предусматривает наказание

вплоть до пожизненного лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб. либо в размере дохода осужденного за период до 5 лет.»