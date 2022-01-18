18.01.2022
15:45
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Судебная хроника

Якутянина, убившего знакомого, приговорили к 9 годам «строгача»

Прокуратура Нюрбинского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В суде установлено, что 15 мая 2021 года подсудимый, находясь у себя дома, на почве личных неприязненных отношений возникших в результате ссоры, взяв свой нож типа «бабочка (балисонг)», который носил постоянно с собой, нанес им один удар в область сердца своего знакомого.

В результате полученного ножевого ранения потерпевший скончался на месте преступления.

В судебном заседании подсудимый вину в умышленном убийстве не признал, вместе с тем государственным обвинителем суду представлена совокупность доказательств, полностью подтверждающих его вину.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил подсудимого к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Фото: SAKHALIFE
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики
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