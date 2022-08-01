Якутянина спасли от подступающего лесного пожара

1 августа в Службу спасения РС(Я) поступило сообщение о существующей вероятности попадания участка с зимовьем, в котором находится мужчина, в возможную зону лесного пожара в Среднеколымском районе, в связи с чем необходима его срочная эвакуация.

На вертолете Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии» спасатели Колымского поисково-спасательного отряда Службы спасения РС (Я), прибыв к месту, обнаружили, что кромка лесного пожара находится примерно в 300 метрах от участка, помогли мужчине собраться, часть вещей оставили на лодках на озере, и благополучно эвакуировали его с собакой в с. Налимск Среднеколымского района. Мужчина в первой помощи не нуждался, жалоб на здоровье не поступало.