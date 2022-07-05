Якутянина оштрафовали за умаление авторитета президента в WhatsАpp

Вилюйский районный суд Якутии оштрафовал на 60 тысяч рублей жителя Вилюйского района Андрея Николаева за сообщения, направленные через мессенджер WhatsАpp, умаляющие авторитет президента России и дискредитирующие тем самым Вооруженные силы РФ. В свою очередь, Николаев заявил в суде, что уже понес наказание за свои слова, так как вынужден был уволиться с работы, сообщает ИА SakhaNews.

Как установил суд, «Николаев через бесплатный сервис обмена мгновенными сообщениями «WhatsАpp» в группе с участниками в количестве 121 пользователь отправил сообщение [дважды — SN] на якутском языке с содержанием текста, явно умаляющим авторитет Президента РФ, Вооруженных сил РФ и подрывающие к ним доверие».

Николаев вину в совершении правонарушения признал, пояснил, что «выразил свое гражданское мнение, не знал, что за это предусмотрена ответственность, у него не было намерений кого-либо оскорбить. Он уже понес наказание за свои слова, был вынужден уволиться с работы».

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