Якутянина ограбили приятели, а потом отвезли на работу…

В полицию г. Якутска обратился мужчина, заявивший о том, что стал жертвой грабежа. По словам заявителя, в обеденное время он встретил своих знакомых и сел к ним в машину. В салоне автомобиля они, угрожая и применяя физическую силу, открыто похитили у него 5 000 рублей. Но этого злоумышленникам показалось мало, поэтому они заставили мужчину сдать смартфон в комиссионный магазин, а вырученные деньги отдать им. После чего они отвезли потерпевшего обратно к месту его работы и скрылись.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили места возможного нахождения подозреваемых — ими оказались 21-летний и 22-летний молодые люди.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».