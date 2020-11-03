Якутянина обворовал родственник

В дежурную часть полиции ОМВД России по Таттинскому району Якутии обратился житель села с заявлением о краже электроинструмента.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции была установлена личность подозреваемого. Им оказался 29-летний мужчина.

Выяснилось, что подозреваемый является дальним родственником потерпевшему. Днём злоумышленник зашел на частную территорию, проник в незапертый гараж и совершил хищение электроинструмента. Подозреваемый планировал сбыть похищенное, чтобы приобрести алкоголь. Однако при попытке сбыта злоумышленник был задержан полицейскими с поличным.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкции которой предусматривают наказание в виде лишение свободы на срок до 5 лет.