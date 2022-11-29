Происшествия
Якутянина обвиняют в убийстве на Камчатке
В прокуратуре Усть-Большерецкого района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя Республики Саха (Якутия). Он обвиняется в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
Как полагает следствие, обвиняемый, прибывший для сезонных работ в Усть-Большерецкий район, в начале сентября текущего года распивал спиртное со своим коллегой на территории одной из туристических баз.
В ходе застолья между ними возник спор об иерархии лиц преступного мира. На этой почве началась драка, злоумышленник взял нож и нанес им оппоненту не менее десяти ударов в область жизненно важных органов. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Усть-Большерецкий районный суд.
Санкция статьи предусматривает наказание до пятнадцати лет лишения свободы.
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