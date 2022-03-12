Якутянина обокрали при продаже через Авито

57-летний житель г. Нерюнгри рассказал сотрудникам полиции, что разместил на сайте «Авито» объявление о продаже обогревателя за 2 000 рублей. Вскоре ему позвонил мужчина и сказал, что хочет купить данный обогреватель, а для осуществления предоплаты попросил назвать номер банковской карты и код подтверждения из смс-сообщения. Не заподозрив подвоха, потерпевший продиктовал все данные, после чего обнаружил, что ему стали поступать сообщения о списании денежных средств. Всего с карты потерпевшего было похищено 29 500 рублей.

Уважаемые граждане! Напоминаем, что нельзя никому сообщать коды подтверждения из смс-сообщений, которые дают мошенникам доступ к вашим счетам. Для осуществления перевода достаточно назвать шестнадцатизначный номер, расположенный на лицевой стороне банковской карты. Будьте бдительны!