Якутянина обманули под видом предоставления интим-услуг

В отдел полиции №4 МУ МВД России «Якутское» обратился житель г.Якутска с заявлением по факту мошеннических действий. Заявитель пояснил, что на днях решил воспользоваться услугами интимного характера и нашел в интернете соответствующее предложение.

Договорившись о встрече с одной женщиной, мужчина оплатил номер в гостинице. Через некоторое время она к нему приехала и попросила предоплату в размере 2 700 рублей. Получив деньги, незнакомка сообщила, что ей нужно отлучиться и покинула номер. На телефонные звонки не отвечала. Когда мужчина понял, что стал жертвой мошенничества, он решил обратиться в полицию.

Сотрудниками оперативно-сыскного отдела МУ МВД России «Якутское» была установлена 32-летняя безработная местная жительница. Похищенное не изъято.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.