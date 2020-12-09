Якутянина наказали за татуировку

В Якутском городском суде рассмотрен протокол об административном правонарушении — установлено, что гражданин М., отбывая наказание в ФКУ КП-2 УФСИН РФ по РС(Я), нанес на свое тело татуировку с изображением свастики.

Как сообщает пресс-служба суда, в соответствии с федеральным законом об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов запрещено использования в Российской Федерации в любой форме нацистской символики как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах. Так же ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» в качестве одного из видов экстремистской деятельности определяет пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики.

На основании доказательств, имеющихся в материалах дела, суд признал М. виновным и назначил административное наказание в виде штрафа в размере 1 000 рублей, что предусмотрено за данное правонарушение ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ.