23.03.2023
09:34
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Происшествия

Якутянина, находящегося в федеральном розыске, задержали во Владивостоке

Он устроил драку в одной из гостиниц города.

Якутянина, находящегося в федеральном розыске, задержали сотрудники Росгвардии во Владивостоке. Об этом сообщили в приморском управлении ведомства.

Сигнал о драке поступил на пульт вневедомственной охраны из гостиницы. Двое постояльцев подрались в номере, они выломали дверь и повредили имущество гостиницы.

После задержания дебоширов росгвардейцы выяснили, что один из мужчин — уроженец Якутии, который находится в федеральном розыске за кражи.

Фото: Мария Васильева/ЯСИА
Источник: ЯСИА

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