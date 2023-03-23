Якутянина, находящегося в федеральном розыске, задержали во Владивостоке

Он устроил драку в одной из гостиниц города.

Якутянина, находящегося в федеральном розыске, задержали сотрудники Росгвардии во Владивостоке. Об этом сообщили в приморском управлении ведомства.

Сигнал о драке поступил на пульт вневедомственной охраны из гостиницы. Двое постояльцев подрались в номере, они выломали дверь и повредили имущество гостиницы.

После задержания дебоширов росгвардейцы выяснили, что один из мужчин — уроженец Якутии, который находится в федеральном розыске за кражи.