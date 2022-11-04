Якутянина кинул продавец колес

Житель Алданского района был обманут мошенниками при совершении сделки «купли-продажи».

Инженер одного из предприятий г. Алдана обратился в ОМВД России по Алданскому району Якутии. Потерпевший рассказал, что нашел на сайте объявление, которое разместил пользователь из Красноярска, о продаже зимних колес на автомобиль «Land Cruiser Prado». Дальнейшее общение происходило в мессенджере. Он договорился с «продавцом» о покупке товара за 16 тысяч рублей и отправил ему указанную сумму. Через час потерпевший заметил, что вся переписка с «продавцом» удалена, а его номер телефона заблокирован. Тогда он понял, что общался с мошенником.