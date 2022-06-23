Якутянина арестовали за попытку вступить в украинский легион

Жителя Якутии арестовали за попытку вступить в легион «Свобода России», который воюет против войск РФ (по версии Украины), сообщает тгк Осторожно, новости.

По данным силовиков, 27-летний Николай Охлопков готовился уехать в Украину. Вчера мужчину задержали и обвинили в попытке участия в вооруженном формировании. Сейчас он находится под арестом в Якутске, ожидая суда по мере пресечения.

На него заведено уголовное дело по статье 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании). По утверждению киевских властей, в данном легионе состоят исключительно россияне. Украинские СМИ переодически публикуют видео, где пленные российские солдаты говорят, что перешли в «Легион» и теперь будут воевать против бывших сослуживцев.