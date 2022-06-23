23.06.2022
21:21
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Происшествия

Якутянина арестовали за попытку вступить в украинский легион

SakhaLife.ru.

Жителя Якутии арестовали за попытку вступить в легион «Свобода России», который воюет против войск РФ (по версии Украины), сообщает тгк Осторожно, новости.
По данным силовиков, 27-летний Николай Охлопков готовился уехать в Украину. Вчера мужчину задержали и обвинили в попытке участия в вооруженном формировании. Сейчас он находится под арестом в Якутске, ожидая суда по мере пресечения.
На него заведено уголовное дело по статье 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании). По утверждению киевских властей, в данном легионе состоят исключительно россияне. Украинские СМИ переодически публикуют видео, где пленные российские солдаты говорят, что перешли в «Легион» и теперь будут воевать против бывших сослуживцев.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: тгк Осторожно, новости

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